Рондон поиграет за ЦСКА и летом вернётся в Китай

Футбольный клуб ЦСКА объявил об аренде нападающего китайской команды "Далянь Ифан" Саломона Рондона. Венесуэлец будет выступать за армейцев до 30 июня 2021 года.

Рондон уже присоединился к ЦСКА. Команда сейчас находится на сборах в Испании. Первый матч армейцы проведут против "СКА-Хабаровск" в Кубке России 21 февраля.

После окончания срока аренды Рондон вернётся в Китай. Его контракт с "Далянь Ифан" действует до 31 декабря 2022 года.

Рондон в чемпионате РПЛ выступал за "Рубин" и "Зенит". В 2016 году венесуэлец уехал в Англию, где играл за "Вест Бромвич" и "Ньюкасл". В китайской суперлиге выступает с 2019 года.