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Шварценнегер почтил память советского тяжелоатлета Власова

Спорт

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в Twitter написал сообщение в честь олимпийского чемпиона Юрия Власова. Легендарный советский тяжелоатлет скончался в Москве 13 февраля в возрасте 85 лет.

Шварценнегер почтил память советского тяжелоатлета Власова

Шварценеггер отметил, что Власов стал его вдохновителем в молодом возрасте. Советский тяжелоатлет стал первым в мире, кто поднял вес в 200 кг.

"Он вдохновил меня, когда я молодым атлетом встретил его в 1961 году. Из-за таких людей я отказываюсь говорить, что создал себя сам", — написал Шварценеггер.

Арнольд рассказал, что познакомился с Власовым позже, из-за чего у него "снесло крышу". Шварценеггер отметил, что Власов был не только великим спортсменом, но еще и мыслителем.

"Он говорил о поэзии и политике, как профессор. А вокруг него было гораздо больше книг, чем тяжестей", — говорится в сообщении американца.

Шварценеггер выразил соболезнования родным и близким Власова.

"Мне повезло узнать Власова, и я буду сильно скучать. Мои мысли с его семьей", — написал Арнольд.

Юрий Власов

Власов выиграл Олимпиаду-1960 в Риме. В 1964 году в Токио он завоевал серебряную медаль, уступив другому советскому тяжелоатлету Леониду Жаботинскому.

Также Власов четыре раза подряд выигрывал чемпионат мира (1959-1963) и шесть раз чемпионат Европы (1959-1964).

Автор: Артём Пермяков
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