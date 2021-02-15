Возвращение Лиги чемпионов и Лиги Европы: расписание трансляций

16 февраля на телеэкраны возвращаются еврокубковые турниры. На этой неделе состоятся четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов и первые встречи 1/16 финала Лиги Европы.

Все матчи Лиги чемпионов можно увидеть на телеканалах "Матч ТВ". В Лиге Европы запланированы трансляции девяти игр.

Лига чемпионов

16 февраля

22.45 - "Барселона" (Испания) - "ПСЖ" (Франция). Матч ТВ.

22.45 - "Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия). Матч Футбол 1.

17 февраля

22.45 - "Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия). Матч ТВ.

22.45 - "Севилья" (Испания) - "Боруссия" Д (Германия). Матч Футбол 1.

Лига Европы

18 февраля