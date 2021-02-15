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Возвращение Лиги чемпионов и Лиги Европы: расписание трансляций

Спорт » Командные виды » Футбол

16 февраля на телеэкраны возвращаются еврокубковые турниры. На этой неделе состоятся четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов и первые встречи 1/16 финала Лиги Европы.

Возвращение Лиги чемпионов и Лиги Европы: расписание трансляций

Все матчи Лиги чемпионов можно увидеть на телеканалах "Матч ТВ". В Лиге Европы запланированы трансляции девяти игр.

Лига чемпионов

16 февраля

  • 22.45 - "Барселона" (Испания) - "ПСЖ" (Франция). Матч ТВ.
  • 22.45 - "Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия). Матч Футбол 1.

17 февраля

  • 22.45 - "Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия). Матч ТВ.
  • 22.45 - "Севилья" (Испания) - "Боруссия" Д (Германия). Матч Футбол 1.

Лига Европы

18 февраля

  • 20.55 - Перекличка всех матчей. Матч Премьер.
  • 20.55 - "Краснодар" (Россия) - "Динамо" З (Хорватия). Матч ТВ.
  • 20.55 - "Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия). Матч Футбол 1.
  • 20.55 - "Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия). Матч Футбол 2.
  • 20.55 - "Динамо" К (Украина) - "Брюгге" (Бельгия). Матч Футбол 3.
  • 23.00 - Перекличка всех матчей. Матч Премьер.
  • 23.00 - "Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия). Матч ТВ.
  • 23.00 - "Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия). Матч Футбол 1.
  • 23.00 - "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Голландия). Матч Футбол 2.
  • 23.00 - "Маккаби" Т-А (Израиль) - "Шахтёр" (Украина). Матч Футбол 3.
  • 23.00 - "Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания). Матч Игра.
Автор: Артём Пермяков
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