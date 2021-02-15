Возвращение Лиги чемпионов и Лиги Европы: расписание трансляций
16 февраля на телеэкраны возвращаются еврокубковые турниры. На этой неделе состоятся четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов и первые встречи 1/16 финала Лиги Европы.
Все матчи Лиги чемпионов можно увидеть на телеканалах "Матч ТВ". В Лиге Европы запланированы трансляции девяти игр.
Лига чемпионов
16 февраля
- 22.45 - "Барселона" (Испания) - "ПСЖ" (Франция). Матч ТВ.
- 22.45 - "Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия). Матч Футбол 1.
17 февраля
- 22.45 - "Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия). Матч ТВ.
- 22.45 - "Севилья" (Испания) - "Боруссия" Д (Германия). Матч Футбол 1.
Лига Европы
18 февраля
- 20.55 - Перекличка всех матчей. Матч Премьер.
- 20.55 - "Краснодар" (Россия) - "Динамо" З (Хорватия). Матч ТВ.
- 20.55 - "Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия). Матч Футбол 1.
- 20.55 - "Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия). Матч Футбол 2.
- 20.55 - "Динамо" К (Украина) - "Брюгге" (Бельгия). Матч Футбол 3.
- 23.00 - Перекличка всех матчей. Матч Премьер.
- 23.00 - "Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия). Матч ТВ.
- 23.00 - "Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия). Матч Футбол 1.
- 23.00 - "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Голландия). Матч Футбол 2.
- 23.00 - "Маккаби" Т-А (Израиль) - "Шахтёр" (Украина). Матч Футбол 3.
- 23.00 - "Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания). Матч Игра.