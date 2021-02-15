Йоханнес Бё объяснил свой проигрыш в гонке преследования на ЧМ

Норвежец Йоханнес Бё объяснил, почему проиграл борьбу за победу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону. Лидер Кубка мира уступил Эмельену Жаклену 8,1 секунды, а Себастьяну Самуэльссону - 0,8 секунды.
По словам Бё, Жаклену он проиграл из-за неуверенной стрельбы. На втором и третьем огневых рубежах норвежец допустил по одному промаху, тогда как француз отстрелял чисто.
"Я ждал, что он промахнётся, но этого так и не случилось", — приводит NRK слова Бё.
Норвежец заявил, что на последнем круге занервничал и тактически поступил неправильно — пытался обойти Самуэльссона. Бё считает, что нужно было сидеть за его спиной до финиша.
"Себастьян — мощный и взрывной парень. Он обыграл меня, как и в Оберхофе. Я пытался стряхнуть его по ходу, а стоило, наверное, отсидеться у него за спиной", — заявил Бё.
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