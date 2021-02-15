Россия стала второй по количеству медалей на ЧМ по конькобежному спорту

В голландском Херенвене завершился чемпионат мира по конькобежному спорту. Спортсмены на разных дистанциях разыграли 14 комплектов наград.

Медальный зачёт ожидаемо выиграли хозяева соревнований голландцы. Команда завоевала 7 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград.

Сборная России под названием RSU (Russian Skating Union) стала второй по количеству наград. Но в медальном зачёте команда четвёртая - из 11 наград только одна была золотой.

Медальный зачёт ЧМ по конькобежному спорту

М Страна Золото Серебро Бронза Всего 1. Голландия 7 6 5 18 2. США 2 1 0 3 3. Швеция 2 0 0 2 4. Россия 1 3 7 11 5. Канада 1 3 1 5 6. Норвегия 1 0 0 1 7. Чехия 0 1 0 1 8. Бельгия 0 0 1 1

Российские призёры ЧМ по конькобежному спорту

Единственное золото завоевала Ангелина Голикова на дистанции 500 м. На счету Павла Кулижникова две серебряные награды.