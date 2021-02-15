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Россия стала второй по количеству медалей на ЧМ по конькобежному спорту

Спорт

В голландском Херенвене завершился чемпионат мира по конькобежному спорту. Спортсмены на разных дистанциях разыграли 14 комплектов наград.

Медальный зачёт ожидаемо выиграли хозяева соревнований голландцы. Команда завоевала 7 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград.

Сборная России под названием RSU (Russian Skating Union) стала второй по количеству наград. Но в медальном зачёте команда четвёртая - из 11 наград только одна была золотой.

Медальный зачёт ЧМ по конькобежному спорту

М Страна Золото Серебро Бронза Всего
1. Голландия 7 6 5 18
2. США 2 1 0 3
3. Швеция 2 0 0 2
4. Россия 1 3 7 11
5. Канада 1 3 1 5
6. Норвегия 1 0 0 1
7. Чехия 0 1 0 1
8. Бельгия 0 0 1 1

Российские призёры ЧМ по конькобежному спорту

Единственное золото завоевала Ангелина Голикова на дистанции 500 м. На счету Павла Кулижникова две серебряные награды.

  • Золото - Ангелина Голикова (500 м).
  • Серебро - Павел Кулижников (500 м, 1000 м), Наталья Воронина (5000 м).
  • Бронза - Сергей Трофимов (5000 м), Александр Румянцев (10000 м), Семериков - Трофимов - Захаров (командное преследование), Ольга Фаткулина (500 м), Елизавета Голубева (1000 м), Евгения Лаленкова (1500 м), Голубева - Лаленкова - Воронина (командное преследование).
Автор: Артём Пермяков
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