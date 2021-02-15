Россия стала второй по количеству медалей на ЧМ по конькобежному спорту

В голландском Херенвене завершился чемпионат мира по конькобежному спорту. Спортсмены на разных дистанциях разыграли 14 комплектов наград.
Медальный зачёт ожидаемо выиграли хозяева соревнований голландцы. Команда завоевала 7 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград.
Сборная России под названием RSU (Russian Skating Union) стала второй по количеству наград. Но в медальном зачёте команда четвёртая - из 11 наград только одна была золотой.
|М
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1.
|Голландия
|7
|6
|5
|18
|2.
|США
|2
|1
|0
|3
|3.
|Швеция
|2
|0
|0
|2
|4.
|Россия
|1
|3
|7
|11
|5.
|Канада
|1
|3
|1
|5
|6.
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|7.
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|8.
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
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