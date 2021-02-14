Норвежский биатлонист Йоханнес Бё призывал ужесточить наказание российских спортсменов, которых лишили возможности выступать под национальными символами.

Призв норвежца оценил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

"Когда спортсмены начинают высказываться в политическом аспекте, это спорт продвигает не в том направлении, и из спорта делается какой-то жупел. Йоханнесу надо заниматься спортом, а не делать поспешные выводы по неподтвержденным данным.

С моральным обликом братьев Бё вообще вё понятно. Пусть для начала на себя посмотрят, с астмой разберутся, легализованные допингисты, а потом ещё будут поучать других", — отметил Васильев.