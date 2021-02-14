Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выступил за ужесточение наказания российским спортсменам.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство запретило российской сборной по биатлону использовать национальные символы на чемпионате мира.

"Наказание, которое они получили, пожалуй, самое мягкое, которое можно представить. Есть много всего, что можно было бы ужесточить. Например, у них могло бы быть меньше стартовых мест", — заявил Бё.