Полиция раскрыла подробности ДТП с Фернандо Алонсо

Полиция Лугано опубликовала отчёт о ДТП с пилотом "Формулы-1" Фернандо Алонсо. Гонщика, который двигался на велосипеде, сбила 42-летняя женщина.

Инцидент произошёл на парковке около супермаркета. Женщина в попытке заехать на парковочное место поворачивала налево. Алонсо в это время двигался ей навстречу, объезжая припаркованные автомобили.

"Удар пришёлся на правую сторону машины", — приводит отчёт полиции Autosport.

Алонсо был отправлен в больницу после ДТП. В команде "Альпин" сообщили, что у Фернандо был перелом челюсти и повреждены зубы. Сегодня испанцу была сделана операция. Его состояние оценивается как стабильное. Пилот надеется стартовать в "Формуле-1" уже в Бахрейне.