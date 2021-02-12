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Полиция раскрыла подробности ДТП с Фернандо Алонсо

Спорт » Одиночные виды » Авторалли

Полиция Лугано опубликовала отчёт о ДТП с пилотом "Формулы-1" Фернандо Алонсо. Гонщика, который двигался на велосипеде, сбила 42-летняя женщина.

Инцидент произошёл на парковке около супермаркета. Женщина в попытке заехать на парковочное место поворачивала налево. Алонсо в это время двигался ей навстречу, объезжая припаркованные автомобили.

"Удар пришёлся на правую сторону машины", — приводит отчёт полиции Autosport.

Алонсо был отправлен в больницу после ДТП. В команде "Альпин" сообщили, что у Фернандо был перелом челюсти и повреждены зубы. Сегодня испанцу была сделана операция. Его состояние оценивается как стабильное. Пилот надеется стартовать в "Формуле-1" уже в Бахрейне.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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