Норвегия требует изменений правил допуска на ЧМ по биатлону

Менеджер сборной Норвегии по биатлону Пер Атне Ботнан заявил, что федерация направила в Международный союз биатлонистов (IBU) письмо с предложением изменить правила попадания на чемпионат мира.

Норвежцы недовольны тем, что могут заявить на гонку не более четырёх спортсменов. Из-за этого занимающий 11-е место в общем зачёте Кубка мира Ветле Шоста Кристиансен не сможет принять участие в сегодняшнем спринте. От Норвегии на гонку выйдут Йоханнес и Тарьей Бё, Струла Легрейд и Йоханнес Дале, которые выше в зачёте.

Ботнан отметил, что квота несправедлива, так как такое же количество спортсменов заявляют команды, которые не достигают высоких результатов в Кубке мира.

"Очень странно, что 11-й биатлонист сезона не допущен к гонкам. Мы направили предложение в IBU", — заявил Ботнан.

Норвежцы предлагают заполнять квоту следующим образом: