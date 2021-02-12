Лавров признался, что соскучился по "Спартаку" и футболу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что соскучился по футболу и ждёт завершения зимнего перерыва в чемпионате России. Глава МИД является болельщиком "Спартака".

"Хватает ли времени на "Спартак"? Жду, когда закончится перерыв. Уже соскучился. В воскресенье вот поиграли в футбол, несмотря на -15", — заявил Лавров в интервью Владимиру Соловьёву на его YouTube-канале.

"Спартак" возобновит сезон кубковым матчем против московского "Динамо" 20 февраля.

Календарь "Спартака"

20 февраля. Кубок России. "Динамо" — "Спартак".

28 февраля. РПЛ. "Спартак" — "Рубин".

7 марта. РПЛ. "Спартак" — "Краснодар".

13 марта. РПЛ. "Динамо" — "Спартак".

18 марта. РПЛ. "Спартак" — "Урал".

Красно-белые в турнирной таблице чемпионата России идут на третьем месте. "Спартак" отстаёт от лидирующего "Зенита" на шесть очков.