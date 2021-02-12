Лавров признался, что соскучился по "Спартаку" и футболу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что соскучился по футболу и ждёт завершения зимнего перерыва в чемпионате России. Глава МИД является болельщиком "Спартака".
"Хватает ли времени на "Спартак"? Жду, когда закончится перерыв. Уже соскучился. В воскресенье вот поиграли в футбол, несмотря на -15", — заявил Лавров в интервью Владимиру Соловьёву на его YouTube-канале.
"Спартак" возобновит сезон кубковым матчем против московского "Динамо" 20 февраля.
Красно-белые в турнирной таблице чемпионата России идут на третьем месте. "Спартак" отстаёт от лидирующего "Зенита" на шесть очков.
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