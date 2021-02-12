IBU отложил решение по этапу Кубка мира в Белоруссии

Международный союз биатлонистов (IBU) на заседании исполкома обсудил ситуацию вокруг белорусского этапа Кубка мира-2021/22. Соревнования запланированы на март 2022 года.

По решению IBU, вопрос проведения этапа в Раубичах отложен до сентября 2021 года. Соревнования могут перенести в другое место из-за "ситуации в Белоруссии".

"В связи с текущей ситуацией в Беларуси исполком IBU принял решение присвоить этапу Кубка мира в Минске-Раубичах в марте 2022 года статус "находящийся на рассмотрении", — говорится в заявлении IBU.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) после давления со стороны спонсоров перенесла матчи чемпионата мира-2021 из Минска.