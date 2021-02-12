Никитина завоевала бронзу на чемпионате мира по скелетону

В немецком Альтенберге завершились соревнования у женщин в рамках чемпионата мира по скелетону. Турнир выиграла немка Тина Херманн.

На четыре попытки победительница потратила 3 минуты 52,97 секунды. Второй стала её соотечественница Жаклин Леллинг, которая отстала на 0,11 секунды.

Третьей пришла россиянка Елена Никитина. Отставание её составило 1,68 секунды. Четвёртое место заняла Алина Тарарыченкова, которая уступила в борьбе за бронзу 0,02 секунды.

Для Никитиной это вторая бронзовая медаль чемпионатов мира в одиночных заездах. Серебро она завоевала в смешанной эстафете.