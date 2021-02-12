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Майгуров и IBU отреагировали на скандал с логотипом СБР

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, зачем организация направила письмо в Международный союз биатлонистов (IBU), в котором выразила несогласие с ограничениями во время чемпионата мира в Поклюке.

Майгуров и IBU отреагировали на скандал с логотипом СБР

В СБР недовольны тем, что IBU запретил использовать слово "Россия" в названии, а также заменил цветной логотип организации на монохромный. По словам Майгурова, переписка с IBU по этому вопросу велась ещё до начала турнира в Поклюке.

"Опасный прецедент"

Глава СБР отметил, что запрет на использование цветов флага России — опасный прецедент, который не нужен нашей стране. В решении CAS говорится, что цвета при обозначении российской команды могут использоваться.

"Использование флага и цветной эмблемы СБР на стрельбище и других местах, где она должна быть — это важный вопрос… Создан опасный прецедент, и нашей стране он не нужен", — приводит "СЭ" слова Майгурова.

Что говорит IBU

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон заявил, что интерпретация решения Спортивного арбитражного суда (CAS) может быть разной. По его словам, слово "Россия" не может быть упомянуто в названии, так как россияне выступают в нейтральном статусе.

"Это наша интерпретация, которая отражает дух принятого CAS решения. Но другие международные федерации могут исполнять решение иначе", — приводит ТАСС слова Карлссона.

Автор: Артём Пермяков
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