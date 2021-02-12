Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, зачем организация направила письмо в Международный союз биатлонистов (IBU), в котором выразила несогласие с ограничениями во время чемпионата мира в Поклюке.
В СБР недовольны тем, что IBU запретил использовать слово "Россия" в названии, а также заменил цветной логотип организации на монохромный. По словам Майгурова, переписка с IBU по этому вопросу велась ещё до начала турнира в Поклюке.
Глава СБР отметил, что запрет на использование цветов флага России — опасный прецедент, который не нужен нашей стране. В решении CAS говорится, что цвета при обозначении российской команды могут использоваться.
"Использование флага и цветной эмблемы СБР на стрельбище и других местах, где она должна быть — это важный вопрос… Создан опасный прецедент, и нашей стране он не нужен", — приводит "СЭ" слова Майгурова.
Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон заявил, что интерпретация решения Спортивного арбитражного суда (CAS) может быть разной. По его словам, слово "Россия" не может быть упомянуто в названии, так как россияне выступают в нейтральном статусе.
"Это наша интерпретация, которая отражает дух принятого CAS решения. Но другие международные федерации могут исполнять решение иначе", — приводит ТАСС слова Карлссона.
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