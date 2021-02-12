IBU не включил российские этапы в календарь Кубка мира до 2026 года

Международный союз биатлонистов (IBU) провёл заседание исполнительного комитета, на котором был утверждён предварительный календарь Кубка мира до 2026 года, а также расписание Кубка IBU до 2024 года.

В календаре нет российских этапов. В последний раз этап Кубка мира по биатлону в России проводился в 2018 году. Соревнования приняла Тюмень.

Позже в результате допингового скандала IBU лишил Тюмень права проведения чемпионата мира и перестал ставить российские этапы в календарь соревнований.

Календарь этапов Кубка мира