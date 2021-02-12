IBU не включил российские этапы в календарь Кубка мира до 2026 года

Международный союз биатлонистов (IBU) провёл заседание исполнительного комитета, на котором был утверждён предварительный календарь Кубка мира до 2026 года, а также расписание Кубка IBU до 2024 года.
В календаре нет российских этапов. В последний раз этап Кубка мира по биатлону в России проводился в 2018 году. Соревнования приняла Тюмень.
Позже в результате допингового скандала IBU лишил Тюмень права проведения чемпионата мира и перестал ставить российские этапы в календарь соревнований.
|Сезон-2022/23
|Сезон-2023/24
|Сезон-2024/25
|Сезон-2025/26
|Контиолахти
|Эстерсунд
|Контиолахти
|Эстерсунд
|Хохфильцен
|Хохфильцен
|Хохфильцен
|Хохфильцен
|Ле Гран-Борнан
|Ленцерхайде
|Ле Гран-Борнан
|Ле Гран-Борнан
|Поклюка
|Оберхоф
|Оберхоф
|Оберхоф
|Рупольдинг
|Рупольдинг
|Рупольдинг
|Рупольдинг
|Антхольц
|Антхольц
|Антхольц
|Нове-Место
|Оберхоф (ЧМ)
|Нове-Место (ЧМ)
|Ленцерхайде (ЧМ)
|Антхольц (ОИ)
|Нове-Место
|Холменколлен
|Нове-Место
|?
|Эстерсунд
|Солт-Лейк Сити
|Поклюка
|Отепя
|Холменколлен
|Кэнмор
|Холменколлен
|Холменколлен
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.