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IBU не включил российские этапы в календарь Кубка мира до 2026 года

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) провёл заседание исполнительного комитета, на котором был утверждён предварительный календарь Кубка мира до 2026 года, а также расписание Кубка IBU до 2024 года.

IBU не включил российские этапы в календарь Кубка мира до 2026 года

В календаре нет российских этапов. В последний раз этап Кубка мира по биатлону в России проводился в 2018 году. Соревнования приняла Тюмень.

Позже в результате допингового скандала IBU лишил Тюмень права проведения чемпионата мира и перестал ставить российские этапы в календарь соревнований.

Календарь этапов Кубка мира

Сезон-2022/23 Сезон-2023/24 Сезон-2024/25 Сезон-2025/26
Контиолахти Эстерсунд Контиолахти Эстерсунд
Хохфильцен Хохфильцен Хохфильцен Хохфильцен
Ле Гран-Борнан Ленцерхайде Ле Гран-Борнан Ле Гран-Борнан
Поклюка Оберхоф Оберхоф Оберхоф
Рупольдинг Рупольдинг Рупольдинг Рупольдинг
Антхольц Антхольц Антхольц Нове-Место
Оберхоф (ЧМ) Нове-Место (ЧМ) Ленцерхайде (ЧМ) Антхольц (ОИ)
Нове-Место Холменколлен Нове-Место ?
Эстерсунд Солт-Лейк Сити Поклюка Отепя
Холменколлен Кэнмор Холменколлен Холменколлен
Автор: Артём Пермяков
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