Норвежцы отказались принять финал Кубка мира по биатлону

Организаторы этапа Кубка мира по биатлону в Осло отказались принимать соревнования. Причина — очередные ограничения норвежского правительства из-за пандемии коронавируса.

Участники этапа из-за ограничений не смогут беспрепятственно попасть в Норвегию. Этап должен был состояться с 18 по 21 марта в одном из районов столицы Холменколлене.

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что решение о месте проведения финала Кубка мира будет принято позже. В программе соревнований были запланированы спринт, гонка преследования и масс-старт.

"Разочарованы, что финал Кубка мира не состоится в Норвегии, но надеемся вернуться в следующем сезоне", — говорится в заявлении IBU.

Финал Кубка мира по биатлону

Холменколлен — традиционное место для проведения последнего этапа Кубка мира. За последние 20 сезонов финал турнира проходил в этом районе Осло десять раз.

Восемь раз финал Кубка мира принимал Ханты-Мансийск, ещё по разу — Тюмень и шведский Эстерсунд.