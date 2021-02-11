Самуэльссон согласен принять извинения Логинова за допинг

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал о том, как изменилось его отношение к россиянину Александру Логинову. Ранее швед выражал недовольство тем, что отбывший дисквалификацию за применение допинга россиянин принимает участие допускается к гонкам.

Дисквалификация Логинова за допинг истекла с 2016 года. С того момента соперники постоянно критикуют россиянина за то, что биатлонист ничего не говорит о ситуации.

Сейчас Самуэльссон заявил, что готов принять извинения от Логинова, если таковые последуют.

"Если Логинов подойдёт ко мне и скажет "хей, Себастьян, извини за моё допинговое нарушение, давай сядем и обсудим это", то я, конечно, соглашусь", — приводит ТАСС слова Самуэльссона.

Самуэльссон 10 февраля завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в смешанной эстафете.