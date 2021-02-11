Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал о том, как изменилось его отношение к россиянину Александру Логинову. Ранее швед выражал недовольство тем, что отбывший дисквалификацию за применение допинга россиянин принимает участие допускается к гонкам.
Дисквалификация Логинова за допинг истекла с 2016 года. С того момента соперники постоянно критикуют россиянина за то, что биатлонист ничего не говорит о ситуации.
Сейчас Самуэльссон заявил, что готов принять извинения от Логинова, если таковые последуют.
"Если Логинов подойдёт ко мне и скажет "хей, Себастьян, извини за моё допинговое нарушение, давай сядем и обсудим это", то я, конечно, соглашусь", — приводит ТАСС слова Самуэльссона.
Самуэльссон 10 февраля завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в смешанной эстафете.
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