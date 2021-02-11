Стали известны все участники третьего круга Australian Open

После завершения матча Камерона Норри и Романа Сафиуллина стали известны участники третьего круга Australian Open. Россиянин не смог победить британца и завершил борьбу на турнире.

В третий раунд мужской сетки пробились россияне Аслан Карацев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев.

В третьем раунде женской сетки от России сыграют Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

Матчи этого этапа состоятся 12 и 13 февраля.

Australian Open

Третий круг (мужчины)

Григор Димитров (Болгария, 18) - Пабло Карреньо-Буста (Испания, 15).

Адриан Маннарино (Франция, 32) - Александр Зверев (Германия, 6).

Аслан Карацев (Россия, Q) - Диего Шварцман (Аргентина, 8).

(Россия, Q) - Диего Шварцман (Аргентина, 8). Педро Мартинес (Испания) - Душан Лайович (Сербия, 23).

Мартин Фучович (Венгрия) - Милош Раонич (Канада, 14).

Денис Шаповалов (Канада, 11) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20).

Доминик Тим (Австрия, 3) - Ник Кирьос (Австралия).

Новак Джокович (Сербия, 1) - Тейлор Фритц (США, 27).

Андрей Рублёв (Россия, 7) - Фелисиано Лопес (Испания).

(Россия, 7) - Фелисиано Лопес (Испания). Джордж Харрис (ЮАР) - Маккензи Макдональд (США).

Каспер Рууд (Норвегия, 24) - Раду Албот (Молдавия).

Карен Хачанов (Россия, 19) - Маттео Берреттини (Италия, 9).

(Россия, 19) - Маттео Берреттини (Италия, 9). Стефанос Циципас (Греция, 5) - Микаэль Имер (Швеция).

Фабио Фоньини (Италия, 16) - Алекс де Минор (Австралия, 21).

Филип Краинович (Сербия, 28) - Даниил Медведев (Россия, 4).

(Россия, 4). Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Кэмерон Норри (Великобритания).

Третий круг (женщины)