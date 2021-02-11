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Стали известны все участники третьего круга Australian Open

Спорт » Одиночные виды » Теннис

После завершения матча Камерона Норри и Романа Сафиуллина стали известны участники третьего круга Australian Open. Россиянин не смог победить британца и завершил борьбу на турнире.

Стали известны все участники третьего круга Australian Open

В третий раунд мужской сетки пробились россияне Аслан Карацев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев.

В третьем раунде женской сетки от России сыграют Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

Матчи этого этапа состоятся 12 и 13 февраля.

Australian Open

Третий круг (мужчины)

  • Григор Димитров (Болгария, 18) - Пабло Карреньо-Буста (Испания, 15).
  • Адриан Маннарино (Франция, 32) - Александр Зверев (Германия, 6).
  • Аслан Карацев (Россия, Q) - Диего Шварцман (Аргентина, 8).
  • Педро Мартинес (Испания) - Душан Лайович (Сербия, 23).
  • Мартин Фучович (Венгрия) - Милош Раонич (Канада, 14).
  • Денис Шаповалов (Канада, 11) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20).
  • Доминик Тим (Австрия, 3) - Ник Кирьос (Австралия).
  • Новак Джокович (Сербия, 1) - Тейлор Фритц (США, 27).
  • Андрей Рублёв (Россия, 7) - Фелисиано Лопес (Испания).
  • Джордж Харрис (ЮАР) - Маккензи Макдональд (США).
  • Каспер Рууд (Норвегия, 24) - Раду Албот (Молдавия).
  • Карен Хачанов (Россия, 19) - Маттео Берреттини (Италия, 9).
  • Стефанос Циципас (Греция, 5) - Микаэль Имер (Швеция).
  • Фабио Фоньини (Италия, 16) - Алекс де Минор (Австралия, 21).
  • Филип Краинович (Сербия, 28) - Даниил Медведев (Россия, 4).
  • Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Кэмерон Норри (Великобритания).

Третий круг (женщины)

  • Арина Соболенко (Белоруссия, 7) - Энн Ли (США).
  • Маркет Вондроушова (Чехия, 19) - Сорана Кырстя (Румыния).
  • Се Шувэй (Тайвань) - Сара Эррани (Италия, Q).
  • Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) - Зарина Дияс (Казахстан).
  • Анастасия Потапова (Россия) - Серена Уильямс (США, 10).
  • Онс Жабер (Тунис, 27) - Наоми Осака (Япония, 3).
  • Вероника Кудерметова (Россия, 32) - Симона Халеп (Румыния, 2).
  • Ига Свентек (Польша, 15) - Фиона Ферро (Франция).
  • Каролина Мухова (Чехия, 25) - Каролина Плишкова (Чехия, 6).
  • Белинда Бенчич (Швейцария, 11) - Элисе Мертенс (Бельгия, 18).
  • Кайя Канепи (Эстония) - Донна Векич (Хорватия, 28).
  • Эшли Барти (Австралия, 1) - Екатерина Александрова (Россия, 29).
  • Анетт Контавейт (Эстония, 21) - Шелби Роджерс (США).
  • Дженнифер Брейди (США, 22) - Кая Юван (Словения, Q).
  • Юлия Путинцева (Казахстан, 26) - Элиа Свитолина (Украина, 5).
  • Джессика Пегула (США) - Кристина Младенович (Франция).
Автор: Артём Пермяков
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