Стали известны все участники третьего круга Australian Open
После завершения матча Камерона Норри и Романа Сафиуллина стали известны участники третьего круга Australian Open. Россиянин не смог победить британца и завершил борьбу на турнире.
В третий раунд мужской сетки пробились россияне Аслан Карацев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев.
В третьем раунде женской сетки от России сыграют Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.
Матчи этого этапа состоятся 12 и 13 февраля.
Australian Open
Третий круг (мужчины)
- Григор Димитров (Болгария, 18) - Пабло Карреньо-Буста (Испания, 15).
- Адриан Маннарино (Франция, 32) - Александр Зверев (Германия, 6).
- Аслан Карацев (Россия, Q) - Диего Шварцман (Аргентина, 8).
- Педро Мартинес (Испания) - Душан Лайович (Сербия, 23).
- Мартин Фучович (Венгрия) - Милош Раонич (Канада, 14).
- Денис Шаповалов (Канада, 11) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20).
- Доминик Тим (Австрия, 3) - Ник Кирьос (Австралия).
- Новак Джокович (Сербия, 1) - Тейлор Фритц (США, 27).
- Андрей Рублёв (Россия, 7) - Фелисиано Лопес (Испания).
- Джордж Харрис (ЮАР) - Маккензи Макдональд (США).
- Каспер Рууд (Норвегия, 24) - Раду Албот (Молдавия).
- Карен Хачанов (Россия, 19) - Маттео Берреттини (Италия, 9).
- Стефанос Циципас (Греция, 5) - Микаэль Имер (Швеция).
- Фабио Фоньини (Италия, 16) - Алекс де Минор (Австралия, 21).
- Филип Краинович (Сербия, 28) - Даниил Медведев (Россия, 4).
- Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Кэмерон Норри (Великобритания).
Третий круг (женщины)
- Арина Соболенко (Белоруссия, 7) - Энн Ли (США).
- Маркет Вондроушова (Чехия, 19) - Сорана Кырстя (Румыния).
- Се Шувэй (Тайвань) - Сара Эррани (Италия, Q).
- Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) - Зарина Дияс (Казахстан).
- Анастасия Потапова (Россия) - Серена Уильямс (США, 10).
- Онс Жабер (Тунис, 27) - Наоми Осака (Япония, 3).
- Вероника Кудерметова (Россия, 32) - Симона Халеп (Румыния, 2).
- Ига Свентек (Польша, 15) - Фиона Ферро (Франция).
- Каролина Мухова (Чехия, 25) - Каролина Плишкова (Чехия, 6).
- Белинда Бенчич (Швейцария, 11) - Элисе Мертенс (Бельгия, 18).
- Кайя Канепи (Эстония) - Донна Векич (Хорватия, 28).
- Эшли Барти (Австралия, 1) - Екатерина Александрова (Россия, 29).
- Анетт Контавейт (Эстония, 21) - Шелби Роджерс (США).
- Дженнифер Брейди (США, 22) - Кая Юван (Словения, Q).
- Юлия Путинцева (Казахстан, 26) - Элиа Свитолина (Украина, 5).
- Джессика Пегула (США) - Кристина Младенович (Франция).