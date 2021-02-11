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Месси ударил соперника локтем в лицо, но карточку дали не ему

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал участником скандального эпизода в кубковом матче против "Севильи". Аргентинец ударил соперника локтем в лицо.

В середине второго тайма хавбек "Севильи" Жоан Жордан нарушил правила на Месси, после чего разговаривал с арбитром. Месси подошёл к сопернику и хотел взять мяч в руки. Жордан не отдал мяч, а футболист "Барселоны" оттолкнул его и ударил локтем в лицо.

Арбитр не отреагировал на поведение Месси. Судья дал жёлтую карточку Жордану.

"Севилья" выиграла матч со счётом 2:0. Ответный полуфинал состоится в марте.

Автор: Артём Пермяков
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