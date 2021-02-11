Норвежка Тандреволд раскритиковала расписание ЧМ по биатлону

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд выступила с критикой организаторов чемпионата мира в Поклюке из-за расписания гонок. Спортсменка удивлена тем, что у женщин меньше перерывы между стартами, чем у мужчин.

"Странное расписание. Мужчины будут выступать в пятницу, воскресенье и среду, а женщины — в субботу, воскресенье и вторник. Это необъяснимо, но буду надеяться, что расписание станет нашим преимуществом", — приводит Dagbladet слова Тандреволд.

13 февраля на чемпионате мира состоится женский спринт, 14 февраля — гонка преследования, 16 февраля — индивидуальная гонка. Мужчины в этих дисциплинах будут выступать 12, 14 и 17 февраля.

Расписание чемпионата мира по биатлону