Американец Вичич рассказал о мечте сыграть за сборную России

Нападающий "Майами Юнайтед" Даниэль Вичич заявил, что хотел бы выступать за сборную России. Футболист имеет российское, перуанское и американское гражданство.
По словам Вичича, попасть в сборную США слишком сложно из-за коррупции, которая процветает в команде.
"В академии МЛС пропихивают футболистов из богатых семей — не видел, чтобы из бедных", — приводит Sports. ru слова Вичича.
Футболист отметил, что из России на него никто не выходил, но в душе он чувствует себя русским больше, чем американцем.
"Я скорее русский, чем американец или тем более перуанец, и сборная России — моя мечта. Если позвонит Черчесов, я тут же побегу бронировать билет на самолёт!" — сказал Вичич.
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