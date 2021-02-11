Американец Вичич рассказал о мечте сыграть за сборную России

Нападающий "Майами Юнайтед" Даниэль Вичич заявил, что хотел бы выступать за сборную России. Футболист имеет российское, перуанское и американское гражданство.

Даниэль Вичич.

По словам Вичича, попасть в сборную США слишком сложно из-за коррупции, которая процветает в команде.

"В академии МЛС пропихивают футболистов из богатых семей — не видел, чтобы из бедных", — приводит Sports. ru слова Вичича.

Футболист отметил, что из России на него никто не выходил, но в душе он чувствует себя русским больше, чем американцем.