Куклина рассказала о раннем допинг контроле на чемпионате мира

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о нюансах проведения допинг-контроля на чемпионате мира в Поклюке. Спортсменка рассказала, что 11 февраля утром к ней пришли допинг-офицеры.

"Время 7 утра. Как вы думаете, где я сижу уже? На допинг-контроле", — написала Куклина в Instagram.

Биатлонистка также добавила, что визит контроля не испортил её утро. 13 февраля Куклина должна выйти на старт спринтерской гонки.