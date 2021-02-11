Футболистам в Португалии пришлось толкать скорую, чтобы продолжить матч

Футболисты во время матча Кубка Португалии между "Брагой" и "Порту" вынуждены были толкать машину скорой помощи, которая выехала на поле.

Автомобиль выехал на газон, так как игроку "Браги" Давиду Карму понадобилась медицинская помощь после столкновения с футболистом "Порту" Луисом Диасом. Карму поместили в автомобиль, но он заглох прямо на поле. Чтобы продолжить матч, футболисты вытолкали скорую за его пределы.

"Брага" и "Порту" сыграли вничью - 1:1. Ответный полуфинальный матч состоится 3 марта.