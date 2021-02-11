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Адвокат сообщил о результатах психиатрической экспертизы сына Плющенко

Спорт » Фигурное катание

Адвокат Александр Добровинский рассказал о результатах психологической экспертизы Александра Плющенко, сына олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Она была сделана в рамках расследования уголовного дела против издания "СтарХит".

Экспертиза не показала никаких психологических расстройств у Гном Гномыча, как сына Плющенко называют в российских СМИ. Издание "СтарХит" ранее опубликовало статью, в которой говорилось, что у мальчика синдром Аспергера.

"Психологическая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, показала отсутствие у Саши Плющенко каких-либо психических расстройств. Что, собственно, и так было понятно", — приводит "РИА Новости" слова Добровинского.

Автор: Артём Пермяков
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