Адвокат сообщил о результатах психиатрической экспертизы сына Плющенко

Адвокат Александр Добровинский рассказал о результатах психологической экспертизы Александра Плющенко, сына олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Она была сделана в рамках расследования уголовного дела против издания "СтарХит".

Экспертиза не показала никаких психологических расстройств у Гном Гномыча, как сына Плющенко называют в российских СМИ. Издание "СтарХит" ранее опубликовало статью, в которой говорилось, что у мальчика синдром Аспергера.