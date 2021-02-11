IBU разъяснил ситуацию с запретом на российские флаги в соцсетях

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон объяснил, какие ограничения для российских биатлонистов существуют в соцсетях. Ранее сообщалось, что россиянам из-за санкций WADA запрещено публиковать посты с национальной символикой.

По словам Карлссона, публиковать фотографии в соцсетями с российским флагом россиянам запрещено, но это касается только снимков с чемпионата мира-2021.

"Александр Логинов в прошлом году отпраздновал победу под российским флагом. Если в своей социальной сети он захочет напомнить о том успехе, то может разместить фото с флагом", — приводит ТАСС слова Карлссона.

Сборная России на турнире выступает под названием RBU (Russian Biathlon Union). Команда использует вместо флага России логотип Союза биатлонистов России (СБР). Вместо гимна РФ будет звучать мелодия IBU.