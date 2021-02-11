Итальянский биатлонист объяснил, почему не разговаривает с россиянами

Чемпион мира по биатлону Доминик Виндиш рассказал об отношениях с российскими спортсменами. По его словам, из-за языкового барьера со сборной России итальянцы не общаются.

"Российские спортсмены почти никогда не говорят по-английски. Мы не разговариваем... Сказывается языковой барьер", — приводит "Советский спорт слова Виндиша.

Чемпионат мира стартовал в Поклюке 10 февраля. Смешанную эстафету выиграла команда Норвегии, второй стала Австрия, третьей - Швеция.

Сборная Италии с отставанием 58,9 секунды стала шестой. Команда России финишировала девятой.