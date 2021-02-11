Главный тренер "Аякса" рассказал о желании Промеса перейти в "Спартак"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг рассказал, почему нападающий Квинси Промес не был включён в заявку команды на кубковый матч против ПСВ. Амстердамцы одержали победу со счётом 2:1 и вышли в полуфинал турнира.

По словам тренера, Промес хочет перейти в "Спартак", но наставник не знает, на какой стадии находятся переговоры с красно-белыми. Если переход не состоится, то тен Хаг будет рад видеть Промеса в составе команды.

"Квинси хочет уйти в "Спартак". Но точной информации по переходу на данный момент у меня нет. Если он не перейдёт, то мы рады работать с Промесом", — приводит AD слова тренера "Аякса".

Ранее сообщалось, что "Аякс" и "Спартак" имеют разные взгляды на сделку по Промесу из-за того, что на него открыто дело в Голландии. Футболиста обвиняют в нанесении ножевых ранений. Красно-белые не хотят платить всю сумму трансфера, если Квинси получит срок в Амстердаме.