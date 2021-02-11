Главный тренер "Рейнджерс" рассказал о травме Панарина

Главный тренер "Нью-Йорк Рейнджерс" Дэвид Куинн рассказал о состоянии нападающего Артемия Панарина, который получил травму в игре против "Бостона". Форвард в этой игре провёл 15 минут на льду.

"У него небольшое повреждение нижней части тела. Панарин позже пройдёт медицинское обследование", — приводит пресс-служба "Рейнджерс" слова Панарина.

"Бостон" победил в этой игре со счётом 3:2. "Брюинз" лидируют в турнирной таблице Восточного дивизиона, "Рейнджерс" занимает шестое место.

Панарин в этом сезоне провёл 12 матчей, в которых набрал 15 очков. Россиянин забросил пять шайб и сделал десять результативных передач.

До матча с "Бостоном" у Панарина была серия из четырёх результативных игр.