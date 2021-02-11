Расписание трансляций ЧМ по биатлону: Первый канал, Матч ТВ, Eurosport

Чемпионат мира по биатлону стартовал 10 февраля в словенской Поклюке. Первой гонкой турнира стала смешанная эстафета.

Соревнования продлятся до 21 февраля. Российские зрители смогут увидеть гонки на трёх телеканалах — Первом, Матч ТВ и Eurosport.

Расписание чемпионата мира по биатлону