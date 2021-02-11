Расписание трансляций ЧМ по биатлону: Первый канал, Матч ТВ, Eurosport
Чемпионат мира по биатлону стартовал 10 февраля в словенской Поклюке. Первой гонкой турнира стала смешанная эстафета.
Соревнования продлятся до 21 февраля. Российские зрители смогут увидеть гонки на трёх телеканалах — Первом, Матч ТВ и Eurosport.
Расписание чемпионата мира по биатлону
- 10 февраля, 17.00. Смешанная эстафета. Матч ТВ, Eurosport.
- 12 февраля, 16.30. Спринт (мужчины). Матч ТВ, Eurosport.
- 13 февраля, 16.30. Спринт (женщины). Матч ТВ, Eurosport.
- 14 февраля, 15.15. Гонка преследования (мужчины). Первый канал, Eurosport 2.
- 14 февраля, 17.30. Гонка преследования (женщины). Первый канал, Eurosport.
- 16 февраля, 14.05. Индивидуальная гонка (женщины), Матч ТВ, Eurosport.
- 17 февраля, 16.30. Индивидуальная гонка (мужчины), Матч ТВ, Eurosport.
- 18 февраля, 17.15. Одиночная смешанная эстафета. Первый канал, Eurosport
- 20 февраля, 13.45. Эстафета (женщины). Матч ТВ, Eurosport 2.
- 20 февраля, 17.00. Эстафета (мужчины). Первый канал, Eurosport.
- 21 февраля, 14.30. Масс-старт (женщины). Первый канал.
- 21 февраля, 17.15. Масс-старт (мужчины). Первый канал.