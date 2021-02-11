Украинка Пидгрушная обвинила шведку в нечестной борьбе на биатлонном ЧМ

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная объяснила, почему не смогла обойти шведку Ханну Эберг на последних метрах дистанции смешанной эстафеты чемпионата мира по биатлону. Гонка состоялась 10 февраля в Поклюке.

Сборная Швеции завоевала бронзу, Украина осталась четвёртой. По словам Пидгрушной, Эберг вела неспортивную борьбу — подрезала её на лыжне и выталкивала на ту часть трассы, которая не была пригодна для езды.

"То, что я кричала: "Хоп, хоп!", не имело никакой реакции, и как только она видела, что я ее обгоняю, просто подрезала — так было несколько раз", — приводит пресс-служба ФБУ слова Пидгрушной.

Пидгрушная заявила, что за 20 лет в биатлоне не видела такой наглости со стороны соперниц. По её словам, Эберг даже переставляла лыжи между её ног.

"Выходя на финиш, я уже пыталась обойти то справа, то слева, но история повторялась вновь и вновь: она смещалась то правее, то левее, полностью перекрывая любые мои маневры", — заявила Пидгрушная.

Украинка отметила, что хотела подать протест на действия шведки, но не успела этого сделать, так как не нашла тренеров после финиша.

Что сказала Эберг

Шведка заявила, что на последнем круге у неё была "хорошая тактика". Эберг не захотела раскрывать свои "секреты".