Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная объяснила, почему не смогла обойти шведку Ханну Эберг на последних метрах дистанции смешанной эстафеты чемпионата мира по биатлону. Гонка состоялась 10 февраля в Поклюке.
Сборная Швеции завоевала бронзу, Украина осталась четвёртой. По словам Пидгрушной, Эберг вела неспортивную борьбу — подрезала её на лыжне и выталкивала на ту часть трассы, которая не была пригодна для езды.
"То, что я кричала: "Хоп, хоп!", не имело никакой реакции, и как только она видела, что я ее обгоняю, просто подрезала — так было несколько раз", — приводит пресс-служба ФБУ слова Пидгрушной.
Пидгрушная заявила, что за 20 лет в биатлоне не видела такой наглости со стороны соперниц. По её словам, Эберг даже переставляла лыжи между её ног.
"Выходя на финиш, я уже пыталась обойти то справа, то слева, но история повторялась вновь и вновь: она смещалась то правее, то левее, полностью перекрывая любые мои маневры", — заявила Пидгрушная.
Украинка отметила, что хотела подать протест на действия шведки, но не успела этого сделать, так как не нашла тренеров после финиша.
Шведка заявила, что на последнем круге у неё была "хорошая тактика". Эберг не захотела раскрывать свои "секреты".
"Не уверена, что хочу раскрывать свои секреты (смеется). В таких условиях очень сложно бороться, поэтому мне нужно было первой выйти на стадион", — заявила Эберг.
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