Российская биатлонистка Светлана Миронова неудачно провела третий этап смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону. Гонка состоялась сегодня в Поклюке.
Миронова чисто закрыла все мишени при стрельбе лёжа, но ужасно провела "стойку". Россиянка не смогла закрыть две мишени даже с дополнительными патронами.
Лидером гонки осталась команда Норвегии, за которую на третьем этапе бежала Тириль Экхофф. Второй с отставанием в 39 секунд эстафету передала украинка Юлия Джима.
Миронова передала эстафету Ульяне Кайшевой с отставанием 2 минуты 13 секунд. Это 11-й результат.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.