Миронова провалила свой этап смешанной эстафеты на чемпионате мира

Российская биатлонистка Светлана Миронова неудачно провела третий этап смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону. Гонка состоялась сегодня в Поклюке.

Миронова чисто закрыла все мишени при стрельбе лёжа, но ужасно провела "стойку". Россиянка не смогла закрыть две мишени даже с дополнительными патронами.

Лидером гонки осталась команда Норвегии, за которую на третьем этапе бежала Тириль Экхофф. Второй с отставанием в 39 секунд эстафету передала украинка Юлия Джима.

Миронова передала эстафету Ульяне Кайшевой с отставанием 2 минуты 13 секунд. Это 11-й результат.