Россия продолжает борьбу за медали в эстафете после этапа Латыпова

Сборная Норвегии с большим отрывом стала лидером после второго этапа смешанной эстафеты. Йоханнес Бё заработал преимущество над соперниками в 39 секунд.

Следом за норвежцами эстафету передали команды Франции, Украины, Канады, Австрии и Швеции.

Эдуард Латыпов на своём этапе допустил три промаха при стрельбе лёжа, но дополнительными патронами смог закрыть всем мишени. На "стойке" он отработал чисто. В итоге Светлана Миронова получила эстафету седьмой с отставанием в 1 минуту 12,9 секунды.

Вместе с тем, команда отстаёт от Украины на 18 секунд, что позволяет бороться за медали.