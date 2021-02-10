Гараничев надел комбинезон наизнанку, чтобы не нарушить санкций WADA

Российским биатлонистам во время чемпионата мира приходится использовать смекалку, чтобы не нарушить запрет на использование национальной символики.

Евгений Гараничев вышел на сегодняшнюю тренировку, надев комбинезон наизнанку. Россиянин использовал старую форму команды, на которой присутствует флаг России. Надев форму наизнанку, биатлонист не продемонстрировал национальную символику.

Россияне будут выступать на ЧМ в новых комбинезонах. По дизайну они будут схожими с теми, которые можно использовать на этапах Кубка мира. Единственное изменение - вместо флага России будет нашивка монохромного флага СБР.

Чемпионат мира по биатлону стартует сегодня, первой гонкой станет смешанная эстафета.

Ранее сообщалось, что Гараничев примет участие в индивидуальной гонке на чемпионате мира. Также возможно его участие в мужской эстафете.