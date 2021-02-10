Головин остался в запасе "Монако" на матч с "Греноблем"

Полузащитник "Монако" Александр Головин не попал в стартовый состав команды на матч против "Гренобля". Игра 1/32 финала Кубка Франции состоится сегодня, монегаски будут гостями в этой встрече.

Головин будет наблюдать за игрой со скамейки запасных. В стартовый состав "Монако" попали:

Радослав Маецки,

Рубен Агилар,

Крислен Матсима,

Аксель Дисаси,

Фоде Балло-Туре,

Софьян Диоп,

Элиот Матазо,

Сеск Фабрегас,

Энцо Мийо,

Стеван Йоветич,

Пьетро Пеллегри.

Головин был назван лучшим игроком 24-го тура чемпионата Франции. 7 февраля во встрече с "Нимом" он забил три гола и сделал результативную передачу. "Монако" выиграл этот матч со счётом 4:3.