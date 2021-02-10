Головин остался в запасе "Монако" на матч с "Греноблем"

Полузащитник "Монако" Александр Головин не попал в стартовый состав команды на матч против "Гренобля". Игра 1/32 финала Кубка Франции состоится сегодня, монегаски будут гостями в этой встрече.
Головин будет наблюдать за игрой со скамейки запасных. В стартовый состав "Монако" попали:
Головин был назван лучшим игроком 24-го тура чемпионата Франции. 7 февраля во встрече с "Нимом" он забил три гола и сделал результативную передачу. "Монако" выиграл этот матч со счётом 4:3.
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