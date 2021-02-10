Логинов отказался от общения с прессой до конца чемпионата мира

Российский биатлонист Александр Логинов отказался общаться с прессой вплоть до завершения чемпионата мира в Поклюке. Лидер российской команды не будет давать комментариев в микст-зоне, сообщает "Матч ТВ".

Вместе с тем, в случае попадания на подиум Логинов будет обязан участвовать в пресс-конференциях, которые устраивает Международный союз биатлонистов (IBU).

Логинов так же поступил с представителями СМИ во время прошлогоднего чемпионата мира. На турнире в 2020 году биатлонист завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Чемпионат мира по биатлону стартует сегодня в Поклюке. Спортсмены выйдут на старт смешанной эстафеты в 17.00.