Российским биатлонистам разрешили использовать флаг РФ на автомобилях

Российская команда на чемпионате мира по биатлону может использовать национальную символику на автомобилях. Сборной разрешили не заклеивать флаги России а минивэнах и вакс-грузовике, сообщает ТАСС.

Команда России выступает на чемпионате мира, находясь под санкциями WADA. Спортсменам запрещено использовать флаг и гимн РФ во время выступлений на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Название команды на чемпионате мира по биатлону будет звучать как RBU (Russian Biathlon Union). Биатлонисты будут использовать монохромный флаг Союза биатлонистов России (СБР). Во время церемонии награждения вместо гимна России будет использован гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

В IBU отметили, что "не хотят доводить до абсурда" ситуацию с санкциями, поэтому разрешили не заклеивать флаги на автомобилях. Вместе с тем, спортсменам рекомендовано не делать фотографий на фоне автомобилей.