Исмаилов ответил на предложение Хабиба провести схватку

Российский боец Магомед Исмаилов ответил Хабибу Нурмагомедову на слова о возможной схватке в грэпплинге. Чемпион UFC ранее заявил, что хотел бы встретиться с Магой, который является самым популярным в российском ММА.

Исмаилов в своём ироничном стиле написал сообщение в Instagram. Мага заявил, что не хотел бы испортить борцовскую репутацию Хабиба.

"Брат, что бы ни случилось, никому не расскажем! Просто я хочу, чтобы твоя борцовская репутация оставалась в безопасности", — написал Исмаилов.

Исмаилов в 20 поединках в ММА одержал 17 побед, потерпел два поражения и один бой свёл к ничей. Нурмагомедов остаётся непобеждённым бойцом, который провёл 29 поединков.

Грэпплинг — один из видов смешанных единоборств. Эта дисциплина включает в себя приёмы из борьбы, джиу-джитсу, дзюдо и самбо. Другое название этого вида — универсальная борьба. Поединки проводятся в формате схватки.