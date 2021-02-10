Немецкая модель найдена мёртвой после расставания со звездой "Баварии"

Немецкая модель Кася Ленхардт была найдена мёртвой в Берлине 9 февраля. Полиция пока рассматривает версию о ненасильственной смерти женщины, сообщает Bild.

Кася — бывшая девушка защитника "Баварии" Жерома Боатенга. Пара встречалась более года, а разрыв их отношений стал самым обсуждаемым в Германии на прошлой неделе.

Боатенг обвинил Ленхардт в том, что она обманом разрушила его отношения с другой девушкой Ребеккой. За несколько недель до этого Кася попала в ДТП, а в её крови был обнаружен алкоголь.

"Прошу прощения перед всеми, а особенно перед своей бывшей девушкой Ребеккой. Кася разрушила наши отношения обманом", — сказал Боатенг.

Кася на это опубликовала сообщение в Instagram, в котором заявила, что сама бросила футболиста.