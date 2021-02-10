Российские конькобежцы на ЧМ будут использовать музыку Чайковского

Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева сообщила, что российским конькобежцам и шорт-трекистам разрешили использовать фрагмент из первого концерта Чайковского во время чемпионата мира.

Ранее WADA вынесло решение, по которому российским спортсменам запрещено использовать национальную символику до декабря 2022 года на крупных международных соревнованиях."

"Этот музыкальный отрезок был направлен в Международный союз конькобежцев (ISU), сегодня получили ответ, что музыка согласована", — приводит ТАСС слова Барышевой.

Музыка Чайковского будет использована во время награждения, если российские спортсмены одержат победу во время чемпионата мира. Турнир по конькобежному спорту состоится в Херенвене с 11 по 14 февраля. ЧМ по шорт-треку пройдёт в Дордрехте с 5 по 7 марта.