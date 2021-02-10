В день старта ЧМ по биатлону найдено три случая заражения COVID-19

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о трёх случаях коронавируса у участников чемпионата мира. Тестирование было проведено накануне старта турнира.

10 февраля в Поклюке состоится первая гонка турнира. Смешанная эстафета начнётся в 17.00. От России участие в гонке примут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Положительный тест на COVID-19 сдал один из членов сборной Австрии, а также два журналиста. Заболевшие отправлены на самоизоляцию.

До старта чемпионата мира в Поклюке организаторы турнира провели 770 тестов на коронавирус.

Новости чемпионата мира по биатлону

Расписание чемпионата мира по биатлону

Старт-лист смешанной эстафеты