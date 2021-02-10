Российский вратарь Бобровский - первая звезда дня в НХЛ

Эксперты НХЛ назвали российского голкипера "Флориды Пантерз" Сергея Бобровского первой звездой дня. Вратарь в матче регулярного чемпионата против "Детройта" отбил 31 бросок. Его команда победила со счётом 2:1.

Бобровский начал выступать за "Пантерз" с 20 января. Россиянин провёл пять матчей, в которых одержал четыре победы. Он отбил 140 бросков из 156.

Второй звездой дня признан форвард "Тампы" Стивен Стэмкос. Капитан в матче с "Нэшвиллом" забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Его команда победил со счётом 6:1.

Третьей звездой признан нападающий "Калгари" Элиас Линдхольм. Он забросил победную шайбу в матче с "Виннипегом" - 3:2.