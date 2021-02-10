РФС и все ассоциации УЕФА согласились с новым форматом Лиги чемпионов

55 ассоциаций УЕФА согласились с необходимостью нового формата Лиги чемпионов. Обсуждение изменений в регламент турнира обсуждались 9 февраля во время видеоконференции под руководством Александреа Чеферина.

По сведениям Sky Sports, переговоры были позитивными, ни один из участников не высказался против. Новый формат Лиги чемпионов будет утверждён в апреле, а действовать начнёт с 2024 года.

Новый формат Лиги чемпионов

Точная формула проведения Лиги чемпионов станет известна позже, но некоторые подробности известны уже сейчас.