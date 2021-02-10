55 ассоциаций УЕФА согласились с необходимостью нового формата Лиги чемпионов. Обсуждение изменений в регламент турнира обсуждались 9 февраля во время видеоконференции под руководством Александреа Чеферина.
По сведениям Sky Sports, переговоры были позитивными, ни один из участников не высказался против. Новый формат Лиги чемпионов будет утверждён в апреле, а действовать начнёт с 2024 года.
Точная формула проведения Лиги чемпионов станет известна позже, но некоторые подробности известны уже сейчас.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.