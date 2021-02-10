Промес исключён из заявки "Аякса": "Спартак" близко?

Форвард "Аякса" Квинси Промес исключён из заявки команды на кубковый матч против ПСВ. Четвертьфинал Кубка Голландии состоится 10 февраля.

По сведениям Telegraaf, решение об исключении Промеса принял главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг. Это может свидетельствовать о том, что нападающий перейдёт в "Спартак".

Сложные переговоры "Аякса" и "Спартака"

Московский и амстердамский клубы на протяжении нескольких недель ведут переговоры о переходе Промеса. Сумма трансфера согласована - красно-белые заплатят за аренду игрока до конца сезона 0,5 млн евро, а затем будут обязаны выкупить контракт за 9 млн.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сложности в переговорах возникли из-за того, что на Промеса в Амстердаме открыто дело. Футболиста подозревают в нанесении ножевых ранений. "Спартак" хотел бы исключить вероятность полной оплаты трансфера, если Квинси не сможет выступать по решению суда.

Переговоры могут продолжаться ещё две недели - трансферное окно в РПЛ закрывается 25 февраля.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В 135 матчах Квинси забил 66 голов и сделал 33 передачи.