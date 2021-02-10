В Мельбурне завершился первый день второго круга Australian Open для российских теннисистов. В третий раунд прошли Аслан Карацев, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.
Карацев разгромил белорусского теннисиста Егора Герасимова — 6:0, 6:1, 6:0. В следующем раунде он сыграет с восьмой ракеткой мира Диего Шварцманом из Аргентины.
Потапова победила венгерку Тимею Бабош — 6:2, 6:4. В третьем круге россиянку ждёт Серена Уильямс. Для Потаповой и Карацева это первый в карьере выход в третий круг на турнирах "Большого шлема".
Кудерметова победила другую россиянку Варвару Грачёву - 5:7, 6:2, 6:2. В следующем раунде она сыграет против победительницы встречи Симона Халеп — Айла Томлянович.
Неудачу во втором круге потерпела Людмила Самсонова, которая уступила опытной испанке Гарбине Мугурусе. Дарья Касаткина проиграла седьмой ракетке мира Арине Соболенко.
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