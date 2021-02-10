Карацев и Потапова впервые вышли в третий круг "Большого шлема"

В Мельбурне завершился первый день второго круга Australian Open для российских теннисистов. В третий раунд прошли Аслан Карацев, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.

Карацев разгромил белорусского теннисиста Егора Герасимова — 6:0, 6:1, 6:0. В следующем раунде он сыграет с восьмой ракеткой мира Диего Шварцманом из Аргентины.

Потапова победила венгерку Тимею Бабош — 6:2, 6:4. В третьем круге россиянку ждёт Серена Уильямс. Для Потаповой и Карацева это первый в карьере выход в третий круг на турнирах "Большого шлема".

Кудерметова победила другую россиянку Варвару Грачёву - 5:7, 6:2, 6:2. В следующем раунде она сыграет против победительницы встречи Симона Халеп — Айла Томлянович.

Неудачу во втором круге потерпела Людмила Самсонова, которая уступила опытной испанке Гарбине Мугурусе. Дарья Касаткина проиграла седьмой ракетке мира Арине Соболенко.

Australian Open

Второй круг (мужчины)

Аслан Карацев — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:0, 6:1, 6:0.

Второй круг (женщины)