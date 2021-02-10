"Тамбов" до марта не сможет объявить себя банкротом

Арбитражный суд Тамбовской области не принял заявление футбольного клуба "Тамбов" о банкротстве. Клуб нарушил процедуру по закону "О несостоятельности (банкротстве)".

До 4 марта "Тамбову" предложено устранить нарушения, которые были выявлены при подаче заявления, сообщает "СЭ".

Размер задолженности "Тамбова" перед кредиторами составляет 536,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что "Тамбов" может не доиграть остаток сезона. Российская премьер-лига выделали клубу средства в размере 51 млн рублей. Также о возможности помочь команде сообщили клубы РПЛ.

"Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Сезон возобновится 20 февраля матчами Кубка России. Тамбовский клуб должен сыграть на выезде с "Локомотивом".