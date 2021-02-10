Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет поучаствовать в организации боя Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Поединок может состояться на совместном турнире его новой лиги с промоушеном Камила Гаджиева.
Турнир AMC Fight Nights и Eagle FC запланирован на сентябрь. Сейчас Хабиб ведёт переговоры по организации боя Исмаилова и Минеева.
Нурмагомедов отметил, что история поединка зарождалась в Fight Nights, поэтому он будет действовать с уважением к этой лиге.
"Сейчас нам нужно сесть, пообщаться… Как-то туда лезть, впереди поезда бежать… Не хотелось бы навязываться, так скажем. Но если будут согласны и Мага, и Минеев, и Fight Nights, то мы организуем этот бой в сентябре на совместном турнире", — заявил Хабиб после турнира EFC 33.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.