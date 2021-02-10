Хабиб взялся за организацию боя Исмаилов - Минеев

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет поучаствовать в организации боя Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Поединок может состояться на совместном турнире его новой лиги с промоушеном Камила Гаджиева.

Турнир AMC Fight Nights и Eagle FC запланирован на сентябрь. Сейчас Хабиб ведёт переговоры по организации боя Исмаилова и Минеева.

Нурмагомедов отметил, что история поединка зарождалась в Fight Nights, поэтому он будет действовать с уважением к этой лиге.