В Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону

10 февраля в словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону. Первой гонкой турнира станет смешанная эстафета.

В составе сборной России под названием RBU выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Команда получила первый стартовый номер. Гонка начнётся в 17.00 по московскому времени. Трансляцию можно будет увидеть на телеканале "Матч ТВ".

Смешанная эстафета на чемпионате мира — вторая гонка этой дисциплины в сезоне. На этапе Кубка мира в Обехофе победу одержала команда России, второе место заняла Норвегия, третьей стала Франция.

Старт-лист смешанной эстафеты