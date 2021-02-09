Польховский объяснил, почему Логинова поставили на первый этап эстафеты

Главный тренер биатлонной сборной России Валерий Польховский объяснил выбор состава на смешанную эстафету чемпионата мира. 10 февраля на старт гонки выйдут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Польховский отметил, что тренерский штаб не стал ничего менять по сравнению с победной эстафетой на этапе в Оберхофе. Также он объяснил, почему Александр Логинов будет бежать первый этап.

По словам главного тренера, выбор Логинова как забойщика был сделан из-за того, что он опытнее Латыпова.

"Все-таки Латыпов принял участие не в стольких эстафетных гонках… С Александром переговорили. Он сказал, что готов бежать любой этап", — заявил Польховский для "Матч ТВ".

Все новости чемпионата мира по биатлону

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону