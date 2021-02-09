В смерти Диего Марадоны подозревают уже пять человек

Следственные органы Буэнос-Айреса продолжают расследование дела о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Полиция считает, что смерть не была случайной.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года. В результате вскрытия было установлено, что 60-летний Диего умер из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отёку лёгких.

Ранее полиция начала расследование в отношении врача Марадоны Леопольдо Луке и его психотерапевта Агустины Косачо. Они находились в непосредственном контакте с Диего перед его смертью

По сообщению Marca, круг подозреваемых был расширен ещё на три человека. В смерти легенды аргентинского футбола также подозревают психолога Карлоса Диаса, медсестру Дайану Гиселу и медбрата Рикардо Альмирона.

Ранее сообщалось, что на многомиллионное состояние Марадоны претендуют 16 его родственников.