Российские биатлонисты не имеют права публиковать флаг РФ в соцсетях

Российские биатлонисты не смогут использовать национальную символику во время чемпионата мира даже в соцсетях. Такой запрет для участников команды RBU (Russian Biathlon Union) выпустил международный союз биатлонистов (IBU).
В случае публикации флага России в соцсетях IBU вынесет российским биатлонистам предупреждение, сообщает ТАСС.
Запрет IBU основан на решении Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое 17 декабря 2020 года было подтверждено с изменениями Спортивным арбитражным судом (CAS).
На чемпионате мира в Поклюке россияне будут использовать флаг Союза биатлонистов России (СБР). Вместо гимна России будет играть мелодия IBU.
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