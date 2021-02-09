Британка с восемью пальцами уступила в первом круге Australian Open

Теннисистка из Великобритании Фанческа Джонс в первом круге Australian Open проиграла Шелби Роджерс из США. Американка взяла верх над соперницей за 62 минуты, для этого ей понадобилось два сета - 6:4, 6:1.

Джонс ранее преодолела квалификацию Открытого чемпионата Австралии, в финале которой победила китаянку Лу Цзяцзин.

Джонс страдает редким генетическим заболеванием - синдромом эктодермальной дисплазии. У теннисистки не хватает пальцев. На каждой из рук у неё по четыре пальца, на левой ноге - четыре, на правой - три.

Накануне Australian Open Джонс занимала 245-е место в рейтинге теннисисток WTA.